بالفيديو.. مواطنون يردون على هجوم مطار أبها بفيديوهات عفوية تتوعد ” الحوثي “

أبها(صدى):

عبر المواطنون في المملكة ، عن غضبهم من الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها ، حيث قاموا بنشر مقاطع فيديو تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية لا تزيدهم إلا قوة وإصراراً وعزماً على اقتلاع جذور الإرهاب .

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها عدد من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حالة من الاطمئنان ورغد العيش التي ظهر فيها أبناء أبها، وجلسات السمر الطبيعية، وطبيعة حركة العمل بمطار أبها والكثافة الع7الية بين المسافرين ،ليبيّنوا للعالم أن هذه البلاد عصيّة على المجرمين والإرهاب وأنها ستبقى مدافعة عن أبناء هذا الوطن العربي من شرقه إلى غربه.

وعلقت مغرده على الفيديو عبر تويتر ، قائلة ، ” اللهم احفظ المملكة وبلاد الحرمين من كل مَن يُريد بها مكراً وخبثاً وفساداً وسوءاً وشراً، اللهم احمِها وأدم عزَّها، اللهم احفظها واحمِها من الفتن ما ظهر منها وما بطن “.

وأضاف مغرد آخر ” جريمة جديدة من الميليشيا الحوثية الارهابية قصف مطار أبها ” .

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