حقيقة إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق

علي القحطاني(صدى):

كشفت الشركة الوطنية للتوزيع، اليوم الثلاثاء، حقيقة الخطابات المتداولة حول إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق بالمملكة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنها لا زالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القاريء والمتابع للصحافة، إيمانًا منها بدور الصحف في خدمة الوطن ونقل الصورة الحقيقة له.

وقالت في البيان «إشارة إلى ماتم تداوله حول موضوع توقف الشركة الوطنية للتوزيع عن مهمة توصيل الجرائد لبعض المحافظات وما صاحب ذلك من تعليقات جانبها الصواب، تود الشركة أن تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة، إيمانًا منها بدور الصحف في خدمة الوطن ونقل الصورة الحقيقة له».

كما أشارت إلى أنها تقوم حاليًا بإعادة هيكلة خطوط التوزيع وبعض فروعها بالمناطق بما يضمن استمرار وصول الصحف لجميع القراء والمتابعين دون تكبد الشركة للخسائر.

اقرأ أيضًا:

إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة