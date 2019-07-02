توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجموعة ” مغربي ” الطبية
كشفت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للعمل بمحافظة الخرج، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– أخصائي تقنية المعلومات (IT Specialist).
* الشروط
1- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- خبرة في مجال بيئة عمل الشبكات وتطبيقات الأعمال ومعرفة عامة في أجهزة الخوادم والبرامج، وأنظمة التشغيل (ويندوز) ومنتجات شركة مايكروسوفت.
4- مهارات التواصل الجيد.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي: هنا
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