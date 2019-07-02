توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجموعة ” مغربي ” الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للعمل بمحافظة الخرج، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– أخصائي تقنية المعلومات (IT Specialist).

* الشروط

1- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- خبرة في مجال بيئة عمل الشبكات وتطبيقات الأعمال ومعرفة عامة في أجهزة الخوادم والبرامج، وأنظمة التشغيل (ويندوز) ومنتجات شركة مايكروسوفت.

4- مهارات التواصل الجيد.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي: هنا