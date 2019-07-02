وزير التعليم يهنيء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية

نايف السالم(صدى):

هنأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية في الوزارة.

وأشاد وزير التعليم في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبال المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، وتسهيل إجراءات مقابلتهم.

كما وجه الشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنيًا لهم التوفيق وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية.

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