للمواطنين فقط.. المساحة الجيولوجية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فتحت هيئة المساحة الجيولوجية باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للمواطنين من الجنسين ، وفق الشروط المطلوبة بالمسميات التالية :
1- مُبرمج ، ويُشترط :
درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.
– خبرة عملية في هذا المجال لا تقل عن (خمس سنوات).
والتقديم على الرابط التالي : هنا
2- فني تشغيل وصيانة أجهزة ، ويُشترط :
– درجة البكالوريوس وخبرة في هذا المجال لا تزيد عن (خمسة سنوات).
والتقديم على الرابط التالي : هنا
3- مُترجم ، ويُشترط :
– البكالوريوس في تخصص الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
– أو خبرة عملية في مجال الترجمة العلمية لاتقل عن (خمس سنوات).
التقديم من الرابط التالي : هنا
4- مُصمم جرافيك، ويشترط :
– درجة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي ودورات تصميم جرافيك.
خبرة لا تقل عن 9 سنوات .
التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
5- مهندس مدني:
– البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية مع خبرة 9 سنوات أو الماجيستير مع خبرة 5 سنوات .هنا
6- أخصائي إداري:
– البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية مع خبرة “9 ” سنوات ، او الماجيستير مع خبرة 5 سنوات .
من خلال الرابط التالي :هنا
7- جيولوجي:
– البكالوريوس في تخصص علوم الأرض مع خبرة 9 سنوات أو الماجيستير مع خبرة 5سنوات .
والتقديم من خلال الرابط التالي :هنا
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