” الحج والعمرة ” تعلن عن أسماء 952 متقدما لوظائفها لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها، وذلك خلال الفترة من 22/ 9/ 1440هـ لنهاية 24/ 9/ 1440هـ على موقعها الإلكتروني.

كما دعتهم لإجراء المقابلة الشخصية ومراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية، ومراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية.

• أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يُتطلب منهم إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وأكدت الوزارة أن من لم يُحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

وأوضحت الوزارة أن في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا؛ بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.