اعتماد التصلب المتعدد ضمن الأمراض المشمولة بالرعاية

عادل الحربي(صدى):

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اعتماد المصابين بمرض التصلب المتعدد من الأمراض المشمولة بنظام الرعاية والتنمية الاجتماعية برقم الإعاقة “5416” ويحصلون على ما تقدمه الدولة من إعانات مادية ومعنوية.

وذلك مثل ” الإعفاء من رسوم تأشيرات الاستقدام والرسوم الحكومية وجميع المميزات الأخرى التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة “؛ فيما صرحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن هذا الاعتماد جاء نتيجة تجاوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع ما رفعته جمعية أرفى لتصنيف هذا المرض ضمن الأمراض المسبّبة للإعاقة.

وأوضحت” الزهراني ” أنه يعد هذا التصنيف انتصاراً للمصابين بهذا المرض حيث إنهم يعانون أعراضاً عديدة قد تصل إلى فقدان الحركة ويحتاجون إلى الإعانات التي تقدمها الدولة؛ لافتة إلى أن هذا التصنيف سيكون له أثر إيجابي في جميع المصابين في جميع أنحاء المملكة وسيحسّن من حياتهم اليومية من خلال حصولهم على هذه الإعانات وكذلك الأجهزة الطبية التي يحتاجون إليها.