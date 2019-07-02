” ملكة كابلي ” تعلق على انتقاد تصويرها لغرفة ولادتها

أميرة خالد(صدى):

علقت خبيرة التجميل الشهيرة ملكة كابلي، على المنتقدين لتصويرها غرفة ولادتها مؤخرًا، لافتة إلى إنها صورت الغرفة لتعريف الجمهور بالمستشفى ومكانها في جدة، ولتسهيل الاختيار عليهم إذا ما احتاجها أحد.

وأوضحت في مقطع فيديو، أنها علمت بأن البعض جعل من تصوير غرفتها ” ترند” ، وأطلقوا عليها ” ملكة الاستعراض”؛ لافتة إلى إن الأساور التي ترتديها في يدها قيمتها أغلى من قيمة غرفة الولادة، موضحة أنها لو أرادت أن تستعرض فلديها الكثير في حياتها اليومية لتستعرضه.

وأكدت إنها لا تهدف من ذلك لعمل إعلان للمستشفى، كما أن القائمين على إدارتها لم يدفعوا لها أي أموال، مشددة على أن التعامل معها كان مثل غيرها من الجمهور وأخذت التخفيض الذي أخذه من يترددون على هذه المستشفى.