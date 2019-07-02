سقوط رجل من طائرة أثناء سفره مختبئا بصندوق العجلات
لقي رجل بريطاني مصرعه عقب سقوطه من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو .
وقالت شرطة العاصمة لندن ، في بيان إعلامي ، ” إنه تم العثور على جثة رجل داخل حديقة إحدى المنازل بجنوب لندن ، ويٌعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو”.
وتابعت ” تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار ” .
وأضافت الشرطة ، أن الرجل سافر لأكثر من ست ساعات في ظروف جوية غير عادية، وسقط من ارتفاع 3500 قدم (1066 متراً)، حين كانت الطائرة تسير بسرعة 200 ميل في الساعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49711 ] نشر منذ 22 دقيقة
شكلهم رامينه باالعاني😂😂😂😂😂