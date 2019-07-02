سقوط رجل من طائرة أثناء سفره مختبئا بصندوق العجلات

لندن (صدى):

لقي رجل بريطاني مصرعه عقب سقوطه من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو .

وقالت شرطة العاصمة لندن ، في بيان إعلامي ، ” إنه تم العثور على جثة رجل داخل حديقة إحدى المنازل بجنوب لندن ، ويٌعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو”.

وتابعت ” تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار ” .

وأضافت الشرطة ، أن الرجل سافر لأكثر من ست ساعات في ظروف جوية غير عادية، وسقط من ارتفاع 3500 قدم (1066 متراً)، حين كانت الطائرة تسير بسرعة 200 ميل في الساعة.