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اليوم كسوف كلي للشمس مع ظهور نجوم وكواكب نهاراً

اليوم كسوف كلي للشمس مع ظهور نجوم وكواكب نهاراً
حمود العنزي(صدى):

كشف الباحث الفلكي وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء “ملهم بن محمد هندي ” عن حودث ظاهرة فلكية نادرة اليوم الثلاثاء لكسوف كلي للشمس ولكنه غير مشاهد في الدول العربية .

وقال أن أغلب مناطق الكسوف ستكون على المحيط الهادي وستمكن سكان تشيلي والأرجنتين فقط من رؤيته ، بينما تراه دول أمريكا الجنوبية ككسوف جزئي .

ويؤكد خبير الفلك أن القمر سيغطي الشمس لمدة 4 دقائق و34 ثانية ، ليظهر الغروب في وسط النهار مع بعض النجوم اللامعة والكواكب مثل كوكب الزهرة .

وقال أنه الكسوف الثاني خلال 2019 ضمن ثلاث ظواهر لكسوف الشمس ، مشيراً إلى أنه سيعقبه ظهور هلال شهر ذو القعدة إذ سيكون الخميس المقبل غرته .


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