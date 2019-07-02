عقب سيطرتهم عليه.. الحوثيون يهدمون منزل الرئيس الراحل علي صالح

فهمي محمد(صدى):

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على هدم منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حيث شُوهدت معدات تابعة لهم وهي تقوم بعمليات هدم المنزل ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وكانت قد سيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها “صالح” ، ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.