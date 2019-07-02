قصر أكاساكا باليابان.. استقبل ولي العهد وكبار الشخصيات

علي القحطاني(صدى):

استقبل الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر أكاساكا في العاصمة طوكيو، للمرة الثانية ضمن زيارته الرسمية الحالية لليابان عقب ترؤسه وفد المملكة في القمة الرابعة عشرة لقادة مجموعة العشرين التي اختتمت في أوساكا السبت الماضي.

وكانت المرة الأولى في أواخر شهر أغسطس 2016، حينما استقبل الإمبراطور أكيهيتو؛ (والد الإمبراطور الحالي)، الأمير محمد بن سلمان، في أثناء زيارته الرسمية إلى اليابان التي جاءت تلبية لدعوة من الحكومة اليابانية عندما كان ولياً لولي العهد.

وتم تخصيصه لإقامة كبار شخصيات الدولة اليابانية ابتداءً من عام 1974، وأول مَن أقام فيه من رؤساء الدول هو الرئيس الأمريكي جيرالد فورد؛ كما أقام فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى اليابان في مارس 2017.

ويعتبر اليابانيون قصر أكاساكا كنزاً وطنياً عام 2009، ولم يفتح القصر للزيارة أمام الجمهور أبداً باستثناء سماح الحكومة بزيارة أجزاءٍ منه لمدة عشرة أيام فحسب عام 1975، والقصر يعد تحفة معمارية فاخرة للغاية، ويضم في مكونات بنائه رخاماً من إيطاليا وفرنسا والنرويج، وتغطي أرضياته أنواع من السجاد النادر.