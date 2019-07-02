حقيقة محاولات الأهلي المصري والزمالك لضم بغداد بونجاح

ماجد محمد(صدى):

كشف مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم، بغداد بونجاح، اليوم الثلاثاء، حقيقة محاولات الأهلي المصري والزمالك لضمه؛ مؤكدًا أنه لم يجر أي مفاوضات رسمية مع أندية مصرية في الفترة الأخيرة.

وأوضح بونجاح، إنه يرتبط بعقد مع السد القطري ويحترمه كثيراً؛ لافتًا إلى أن ما يتردد عن وجود مفاوضات من أندية مصرية، سواء من الأهلي أو الزمالك ليس صحيحاً.

وفي السياق نفسه، أكد اللاعب الجزائري في تصريحات صحافية: ” أنا مرتبط بعقد مع السد، ولم يتحدث معي أحد للعب في الأهلي أو الزمالك ” .