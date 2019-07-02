بالفيديو.. مذيعة لبنانية لـ منتقدي المملكة: يا ريت عندنا أمير مثل محمد بن سلمان

بيروت(صدى):

فتحت المذيعة اللبنانية رولا حداد النار على منتقدي المملكة العربية السعودية، حيث وجهت لهم رسالة حادة متحدثة عن إنجازات المملكة وما حققه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من تقدم.

وقالت ” رولا ” بمقطع الفيديو لـ منتقدي المملكة: ” السعودية الآن تقود ثورة هائلة على جميع القطاعات، وولي العهد صابب اهتماماته بإطلاق مشاريع رائدة ” .

وتابعت: ” الأمير محمد بن سلمان يخطط لمشروع ينقل السعودية على حصر الحداثة الكامل، والسعودية لن تصبح متكلة باقتصادها على النفط فقط ” .

كما تحدثت عن توطين الوظائف بالمملكة وتوفير فرص عمل للمواطنين، قائلة: ” ولي العهد استغنى عن 90 ألف موظف أجنبي ليوظف مكانهم شباب مواطنين ويأمن فرص عمل لهم ” .

تم وجهت حديثها للنشطاء اللبنانيين قائلة: ” توجهون الإساءة للسعودية وهي مساعدة لبنان بحولي 70 مليار دولاء، أنا بتمني يكون لدينا مسؤول يرد للدولة عشرات الدولارات المنهوبة مثل ما عمل محمد بن سلمان ” .