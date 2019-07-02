بالفيديو.. طيار يلقي خزانات الوقود بالطائرة بسبب سرب طيور

نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام طيار مقاتلة هندية بإلقاء حزانات الوقود في طائرته؛ إلا أن هذا الأمر تسبب في إنقاذه وتفاديه كارثة حقيقة فيما بعد.

وعن تفاصيل ما حدث، عقي إقلاع الطائرة بمهمة تدريبية اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، حيث وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد.

وأصبحت الطائرة مهددة بالسقوط خاصة بسبب وزنها، فأسرع الطيار الهندي بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود.

وأسفر ذلك عن اشتعال النيران في منطقة المناورات بمحيط القاعدة الجوية كما ظهر بالفيديو؛ بينما سقط أحد خزانيْ الوقود في منطقة سكنية ولم يصب أحد بأذى.

ومن جانبها، وصفت القوات الجوية الهندية ما قام به الطيار بـ ” الذكاء وحُسن التصرف ” ، مبينة أنه أنقذ نفسه والطائرة والقاعدة والمناطق المحيطة بها من كارثة.

حيث أوضحت أن إسقاط القنابل وخزاني الوقود، خفف الأحمال على المحرك، قبل أن يعود الطيار إلى القاعدة.