مارسيلو يطلب من رونالدو العودة لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أكد البرازيلي مارسيلو، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضح مارسيلو: ” اذا اختار المدرب لاعبًا آخر لتمثيل البرازيل في الجانب الأيسر بكوبا أمريكا، فلا يمكنني فعل أي شيء سوى العمل بجد “؛ متابعًا: ” سأعمل بجد للعودة من أجل ارتداء قميص المنتخب البرازيلي مرة أخرى، إنه أحد أهدافي في الموسم الجديد، وأتمنى التوفيق للسيلساو ” .

وعلق على علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان: ” أنا قريب جدًا منه، بالنسبة لي هو مثل الأخ الأكبر، لقد جعلني سعيدًا للغاية بمجرد عودته.. ليس لأنني سأعود للتكيل الأساسي، ولكن من أجل الفرح الذي جلبه لنا، للعب بشكل أفضل مرة أخرى، هو شخص هادئ جدًا في كل الانتصارات والهزائم، لم يتغير ” .