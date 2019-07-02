بالفيديو.. الظهور الأول لهيفاء وهبي بعد مرضها

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن الظهور الأول للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد الأنباء التي ترددت عن مرضها؛ لتؤكد أنها بصحة جيدة.

وبدت هيفاء وهبي، في الفيديو بكامل جمالها، لتدخل عليها شقيقتها وتجلس بقربها فتسألها هيفاء بهدوء ” شو بدنا نقول لكل المصرين على الإشاعات الحلوة ” ، لترد عليها هلا بحركة لا مبالاة.

وقالت الفنانة اللبنانية بعفوية ” برافو عليكي هيدا الحل نفس الشي ” ، في إشارة منها إلى أن الحل الأمثل لكل من يطلق الشائعات عن حالتها الصحية هو التجاهل والصمت.