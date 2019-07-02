نتائج قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

سحبت اليوم الثلاثاء مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019.

وبحسب القرعة يلعب كاشيما إنتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو إيفرغراند الصيني بطل عامَي 2013 و2015، وفي المقابل يتواجه شنغهاي إس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.

وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري، وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا يومَي 5 و6 أغسطس، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر، وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 أغسطس، والإياب أيام 16 و17 و18 سبتمبر.