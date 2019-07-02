فنانة شهيرة تثير ضجة برفع قدميها أمام الكاميرا

مكسيكو(صدى):

أثارت الفنانة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك ضجة واسعة بين متابعيها ، عقب نشرها صورة ، اعتبرها الكثير من جمهورها أنها غير لائقة ومُهينة .

وظهرت حايك في الصورة وهي تستلقي على كرسي المسبح لافتة الأنظار بتوجيه قدميها نحو الكاميرا التي تلتقط الصورة لها بواسطتها ، ما عرضها للانتقادات حيث أعرب الكثير من متابعيها عن استغرابهم اعتمادها هذه الوضعية الغير لائقة .

يٌشار إلى أن حايك أشعلت مواقع التواصل في وقت سابق بعد ظهورها وهي تنظر إلى وجهها في المرأة حيث تبين سيلان ماكياج عينيها الذي جعل ملامحها تبدو مخيفة. وعلم أن هذا ليس سوى مشهد من عمل سينمائي تشارك في تصويره حالياً.