مهندس أمريكي يخترع ” طائرة ” تتخطى قوانين الفيزياء وتعمل أرضا وجوا وبحرا
نجح مهندس أمريكي من قطاع الطائرات التابع للبحرية الأميركية NAWCAD، في تصميم طائرة “هجينة” أشبه بالمركبات الفضائية، قادرة على الملاحة بسرعات هائلة في الجو .
وأكد المهندس انها الطائرة يمكن أن تنطلق إلى الفضاء الخارجي وتستطيع الإبحار أيضا، باستخدام نظام دفع كهرومغناطيسي غير مسبوق ، مشيراً أنه حصل على براءة اختراع بعنوان ” طائرة تستخدم جهاز خفض الكتلة عبر القصور الذاتي” .
وذكر أن المركبة سيمكنها الدوران حول نفسها داخل مجال “كمي” باستخدام التكنولوجيا، فيما يمثل خطوة مغايرة لما تنص عليه قوانين الفيزياء المعروفة حتى الآن.
ومن الناحية النظرية، ستسمح تلك التقنية للمركبة بالتحرك عبر الجو والبحر والفضاء، دون الخضوع لأي من تأثيرات الديناميكا الحرارية، أو الديناميكا المائية في حالة الإبحار، وسيتم استخدامها في رصد وصد أي مركبات تبدو وكأنها فضائية غريبة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 5 ساعات
وأحنا نخترع خلطات البهارات والسبايسي
على الأطعمة😋
.[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 4 ساعات
تكلم عن نفسك يا قرني.
قل أنا
ولا تقول نحن ، فيه متعلمين .
قل انا اخترع البهارات والسبايسي مخلوطه بالسمن البلدي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 4 ساعات
يبدو أني زعلت مخترع الطاقة الشمسية
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ..