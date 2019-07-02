سر وجود زر ” Shift Lock ” بجانب عصاة السرعات وأهميته لمنع حوادث كارثية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء السيارات عن أهمية معرفة الدور الوظيفي الهام لزر ” Shift Lock ” الموجود بجانب عصاة السرعات بالسيارات الأوتوماتيكية وطريقة استخدامه كونه يحمي السيارة من وقوع كوارث .

ويعتمد دور هذا الزر على تأمين عصاة السرعات حال حدوث خطأ غير مقصود من جانب السائق أو أطفال بالسيارة كتحريك ناقل الحركة فجأة من D إلى R ، إذ يقوم الزر بدور “قفل لعصاة السرعات ” .

ويوضح الخبراء بأنه يمنع السائق من تحريك عصاة السرعات إلا بالضغط على الفرامل في بعض السيارات ، إلا أن هناك سيارات حديثة يقوم الكمبيوتر الخاص بها بحمايتها عند الإنتقال منD إلى R بعدم الإستجابة أثناء السير .