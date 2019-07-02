اتفاقية بين أمانة الشرقية ومنشآت لدعم الابتكار ورواد الأعمال

فيصل العنزي(صدى):

وقعت أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت “، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، اتفاقية تعاون مشترك للاستفادة المشتركة من خدمات مركز ذكاء بالخبر لدعم رواد الأعمال والمنشآت، وهو أحد مبادرات ” منشآت ” لدعم رواد الأعمال والمنشآت.

وأبرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، في مقر الأمانة، وذلك بحضور عدد من قيادات أمانة الشرقية ومن مسؤولي “منشآت”، وتأتي الاتفاقية من خلال مركز الابتكار “ذكاء” في الخبر ومركز الابداع البلدي في أمانة المنطقة الشرقية.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عقب توقيع الاتفاقية أن الاتفاقية تهدف لدعم رواد الأعمال في المنافسات الجماعية للحلول الالكترونية وتقديمها وتطويرها للجهات الحكومية أو الشركات، والتدريب والارشاد في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

كما أن الاتفاقية تتضمن التعاون وتنسيق الجهود للوصول إلى الحلول النوعية في المجالات والمشاريع التي تقع تحت اختصاص أمانة المنطقة الشرقية، على أن تشرف “منشآت” من خلال مركز ذكاء على تفاصيل المسابقات المبنية على التحديات وتسليم الحلول، إضافة إلى توفير مرشدين ومستشارين متخصصين لمركز ذكاء في مجال معالجة وتحليل البيانات، كما أن الاتفاقية تأتي امتدادا لعدد من الاتفاقيات المشابه التي وقعتها الأمانة خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد ورائدات الأعمال، وحرصا من الأمانة على دعم هذه الفئة وتمكينها للمساهمة في الناتج المحلي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون مع جميع الجهات، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والتسهيلات لهذه المنشآت .

وأشار معاليه بأن أمانة الشرقية قامت مؤخرا بالمشاركة في العديد من المبادرات الخاصة برواد الأعمال، والتي كان آخرها تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لمبادرة “صنعة” التي تعمل بالشراكة بين أمانة المنطقة وغرفة الشرقية على توفير مجموعة من الأراضي بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة، وتعمل على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وشابات الأعمال في المنطقة بآلية الكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية، حيث تم من خلالها تقديم أراضي صناعية بأسعار مخفضة، وتزويد 220 مستفيدا من رواد الأعمال بأراضٍ صناعية، وخلق قصص نجاح في القطاع الصناعي، تفعيلا لرسالتها بتقديم التسهيلات على الأراضي الصناعية لشباب وشابات الأعمال لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الى أن ” منشآت ” من أوائل الجهات الحكومية الداعمة لتنمية المنطقة الشرقية بتكاتف الجهات الحكومية وعلى رأسها أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك الجهات الخاصة، لافتا الى أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد الوطني.