دورة صحية في الاستعداد الطبي والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية

سعيد العجل(صدى):

يعتزم برنامج الحماية من الإشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها والوكالة الدولية للطاقة الذرية أقامه دورة تدريبية وطنيه تحت عنوان “الاستعداد الطبي والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية” ابتداء من 4 ذو القعدة، الموافق 7 يوليو 2019م في فندق هوليداي ان القصر بالرياض لمدة خمسة أيام لعدد (100) متدرب من الممارسين الصحيين (اطباء وأخصائي الطوارئ واطباء واخصائي الطب النووي والاشعة ومسئولي الحماية من الاشعاع بالمنشآت الصحية)ويتخللها تدريب عملي،

واوضح المشرف العام على برنامج الحماية من الاشعاع الدكتور/ مساعد بن عالي المالكي بان الدورة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات المنشآت الصحية بجميع مناطق ومحافظات المملكة في مجال الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية مبيناً انه سوف يكون من مخرجات هذه الدورة بناء قدرات المتدربين للمشاركة في تقييم الحادث الإشعاعي وعلاجه وإدارة الطوارئ الإشعاعية والنووية في الموقع وعلى مستوى ما قبل المستشفى وتأهب المستشفيات وإدارة الأشخاص المعرضين عن طريق الخطأ للإشعاع المؤين والاستجابة الطبية لحدث الإصابات الجماعية، حيث تهدف الاستراتيجية الى تعزيز قدرات المناطق والمحافظات الصحية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وتوفير فرق استجابة سريعة مدربة ذات كفاءة عالية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وسيشارك نخبة من الاستشاريين والمتخصصين المحليين والدوليين من ذوي الخبرة في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية في إلقاء المحاضرات العلمية والعملية للدورة التي اعتمد لها (28) ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.