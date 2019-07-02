العمل: توظيف 40% من الصيادلة السعوديين في 5 أشهر.. والتوطين مستمر

حمود العنزي(صدى):

نجحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في توفير الوظائف لـ 40% من الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل خلال الـ5 أشهر الأخيرة على أن يتم استكمال العدد المستهدف بنهاية 2019 .

من جانبه أكد المهندس أحمد الراجحي وزير العمل أن هناك خطة لتوطين 2000 وظيفة بقطاع الصيدلة ، وأن العمل جاري لتنفيذها ورفع نسب التوطين .

وكانت هيئة التخصصات الطبية قد توقعت ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين بنسبة 149 % خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 م ، بواقع 12377 صيدلي وصيدلانية .

الجدير بالذكر أن هناك 2082 صيدلي سعودي يعمل بالأنشطة الصيدلانية بالقطاع الخاص منهم 804 في مجال قطاع التجزئة لبيع المنتجات الصيدلاية ، و1145 في نشاط وكلاء بيع الأدوية ، وفقاً لبيانات “التأمينات الإجتماعية ” .