” غروهي ” تمنحك الحرية التامة لابتكار حمام يعكس شخصيتك

فاطمه الرويلي(صدى):

• تتيح لك مجموعة “كوكولز” من “غروهي” وتشكيلة الحلول المتكاملة للحمّامات فرصة تصميم الحمام الذي يعكس شخصيتك ويعبّر عنك

• حرية الاختيار توفّرها مجموعة الألوان المتجانسة من الصنابير إلى لوحات أنظمة التدفق

• التنسيق بين تصاميم الحمام شكلاً ووظيفة يبسّط عملية اتخاذ القرارات

جدة المملكة العربية السعودية، يوليو 2019: عندما ننوي التعبير عن أنفسنا، يعتبر المنزل المكان الأمثل. لكن ماذا عن حمامنا؟ بفضل مجموعة “كولورز” الجديدة من “غرويه” والحلول المتكاملة للحمامات التي تقدّمها الشركة، بات كل صاحب منزل قادراً على ابتكار واحته المصمّمة لتناسب شخصيته الفريدة.

حمامك الشخصي، ألوانك الخاصة

بفضل عشرة خيارات من الألوان واللمسات النهائية المتوفّرة لمختلف عناصر الحمام، تقدّم مجموعة “كوكولز” من “غروهي” مروحة متنوّعة من التشكيلات المصمّمة لتناسب مختلف الأذواق وأنماط الحياة. فأياً كان أسلوبك، ستساهم هذه المجموعة بتحويل رؤيتك إلى حقيقة تناسق فيها مختلف العناصر: من الصنابير إلى رشاشات الاستحمام وصولاً لأدقّ تفاصيل الأكسسوارات ولوحات أنظمة التدفّق، مّا يميّز تصميمك بانسيابية كاملة. ولا تترك “غروهي” للصدفة مكاناً فالخيار لك مما يمنحك حرية تامة لابتكار حمام يعكس شخصيتك من دون جهد.

أي نوع من مبتكري الحمامات أنت؟

أما بالنسبة لكيفية اختيار الحمام المناسب لك، فالأمر بسيط. فقد طوّرت “غروهي” اختباراً سريعاً وسهلاً لمساعدتك على مطابقة ذوقك بأحد ملفات التعريف الشخصية الستة. يطرح الاختبار بضعة أسئلة بسيطة حول نمط حياتك – بدءً من ذوقك في اختيار الأزياء إلى ما تفضّله من مطاعم وصولًا إلى العطلة المثالية. ثم يقوم باحتساب شخصيتك الإبداعية وكيفية ابتكار حمامك المناسب من “غروهي”. فإذا كنت تميل إلى الهواء الطلق وتتطلع لمأدبة عشاء على ضوء الشموع، من المرجّح أن تكون شخصيتك مرحة وواقعية، مما يعني أن مجموعة “غروب الشمس” من “غروهي” هو اللون المناسب لك. أمّا إذا كانت تفضل إجازات المدن واللمسات الحضرية المعاصرة، فمن المرجح أن تكون شخصيتك تميل إلى التصاميم البسيطة الأساسية، مما يعني أن مجموعة “غروهي كروم” تناسبك تماماً. فيما يلي القائمة الكاملة للخيارات التي تقدّمها مجموعة “كولورز” من “غروهي”:

• ملف الشخصية الابتكاري: شخصية معبرة. اللون المطابق من “غروهي”: شروق الشمس المنعش

تقدّر الشخصية المعبّرة التصميم كدلالة على الإنجازات والطموحات.

يتلاءم لون شروق الشمس المنعش تمامًا مع تصميم الحمام الأنيق والفخم.

• ملف الشخصية الابتكاري: شخصية مرحة. اللون المطابق من “غروهي”: غروب الشمس الدافئ

بالنسبة لهذه الشخصية المرحة والواقعية، ييعتبر المنزل مكانًا يعكس تجارب الحياة ويستحضر ذكريات السفر. هذا ما يعكسه الغروب الدافئ في الحمام المصمّم للعناية الذاتية.

• ملف الشخصية الابتكاري: شخصية المفكّر. اللون المطابق من “غروهي”: Supersteel

ترى الشخصيات المفكّرة في المنزل ملاذًا آمناً من العالم الخارجي، ومكانًا لتستمتع بالدفء والتناغم.

تستخدم مجموعة Supersteel ألوانًا لطيفة محايدة لابتكار واحة من الهدوء والاسترخاء.

• ملف الشخصية الابتكاري: شخصية كلاسيكي. اللون المطابق من “غروهي”: الجرافيت الصلب

الشخصيات الكلاسيكية تميل إلى التقاليد، وتستخدم منزلها كمكان لتسليط الضوء على جذورها.

يتم التعبير عن هذه الميول من خلال تصميم الجرافيت الصلب الذي يقدّم لك حمامًا أنيقًا.

• ملف الشخصية الابتكاري: الشخصية الشمولية. اللون المطابق من “غروهي”: نيكل

إذا كانت شخصيتك شمولية، فإن منزلك هو قلب الأسرة وأنت معجب بالجمال الطبيعي الأصيل.

تعتبر ألوان النيكل الدافئة والمزيج بين القديم والجديد مثالية لك.

• ملف الشخصية الابتكاري: الشخصية المائلة إلى لتصاميم البسيطة. اللون المطابق من “غروهي”: كروم

تقدّر الشخصيات التي تحب البساطة الحلول الذكية التي تسهّل الحياة وتجعلها أكثر كفاءة. مع تصميم “كروم”، يمكن تصميم حمام يتميّز ببساطة خطوطه.

التطابق المثالي لحلول متكاملة للحمامات

ضمن مجموعة الخيارات التي تتضمن عشرة ألوان ولمسات نهائية، يمكن دمج الصنابير ورشاشات الاستحمام والأكسسوارات ولوحات أنظمة التدفق من “غروهي” في مفهوم الحمام المتناغم – بدءًا من تصميم Atrio الكلاسيكي، إلى تصميم Lineare البسيط الحسي وصولاً للتصميم المثالي لمجموعات Essence و Allure Brilliant وEurocube من “غروهي” إلى مجموعة Plus الأحدث التي تتميز بتصميم هندسي جريء على شكل حرف D. ولاستكمال تناغم الألوان، تقدّم “غروهي” خلاطات أحادية الذراع (سيتم طرحها في الأسواق خلال العام 2019)، ونظام الاستحمام SmartControl المخفي من “غروهي”، إضافة إلى رشاش الاستحمام اليدوي المبتكر Rainshower SmartActive – يتوفر رشاش الاستحمام الرأسي الذي يصدر رذاذاً كزخّات المطر Rainshower SmartActive (سيتم طرح كل منهما في أكتوبر 2019) بألوان مختلفة.

كما يمكن لعملاء (زبائن) “غروهي” الاستفادة من مجموعة حلولها المتكاملة للحمامات. وبفضل تقنية Perfect Match من “غروهي”، سيتم تبسيط الخيارات الواسعة لتقتصر على خيار واحد بسيط، حيث تجمع هذه التقنية ين التصاميم المتطورة وأعلى جودة للمواد مع لوحة ألوان مرنة في جميع أنحاء الغرفة – بدءًا من الصنابير ورؤوس رشاشات الاستحمام إلى الأكسسوارات ولوحات أنظمة التدفق. تحوّل “غروهي” الحمامات إلى مساحة للأفكار والتقنيات المبتكرة.

وفي الوقت نفسه، بات من الممكن تصمصم الحمام المثالي ببضع نقرات بفضل أداة تصميم الحمام من Perfect Match، التي تقدّمها “غروهي” مما يوفّر عالمًا واسعاً من الإمكانات من حيث الألوان والأناقة والأكسسوارات لتتناسب مع تصاميم السيراميك قبل اتخاذ القرار النهائي. لمزيد من المعلومات حول مجموعة “كولورز” من “غروهي” والحلول المتكاملة للحمامات، بما فيها قائمة الأسعار والأسهم المدرجة في البورصة، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت.

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لمحة عن شركة GROHE:

GROHE هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحية للمطابخ وتضم ما يزيد عن 6000 موظف، منهم 2400 في ألمانيا. أصبحت GROHE جزءًا من مجموعة شركات LIXIL في العام 2014. وباعتبارها علامة تجارية عالمية، تلتزم GROHE بقيمها وهي التكنولوجيا والجودة والتصميم والاستدامة من خلال سعيها لتوفير “المتعة المثلى في استخدام المياه” (Pure Freude an Wasser). منذ نشأتها، تقوم GROHE بتطوير فئات جديدة من المنتجات. وتشمل نظامي المياه المنزليين Blue وRed من GROHE ونظام الأمن المائي GROHE Sense المستحدث مؤخراً ويعتبر أحد المكوّنات المبتكرة التي ستساهم في النمو المتوقع أن تشهده أسواق تكنولوجيات المنزل الذكي. فالابتكار والتصميم والتطوير مترابطة بشكل وثيق، وهي مكرّسة في المصنع الألماني كعملية متكاملة. ونتيجة لذلك، تحمل منتجات GROHE ختم الجودة “صنع في ألمانيا”. وفي السنوات العشر الماضية وحدها، فازت GROHE بأكثر من 300 جائزة في التصميم والابتكار إضافة إلى عدة تصنيفات كإحدى “الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا”، مما رسّخ نجاح هذه الشركة. و GROHE كانت أول شركة ألمانية في قطاع التجهيزات الصحّية تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من الحكومة الاتحادية الألمانية، وصنفتها مجلة Fortune® الشهيرة بين أفضل 50 شركةً تقوم “بتغيير العالم”.