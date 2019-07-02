جرائم التمييز والكراهية تهدد بالسجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

تعمل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، على دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، حيث يتكون من ٢٩ مادة ويهدد المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، إضافةً إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال.

ويجرم النظام التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

وفي السياق نفسه، يمنع النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، فضلًا عن حماية أماكن دفن الموتى والمقابر، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.