بالفيديو.. لحظة القبض على لص متلبس بسرقة المنازل في الرياض
ألقت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض، القبض على لص يقوم بسرقة المنازل بعد خروج أصحابها إلى الدوامات.
وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة، أن اللص يقوم باقتحام المنازل في الصباح بعد خروج أصحابها إلى العمل، وفي بعض الأحيان يقوم بطرق جرس الباب حتى يتأكد من عدم وجود أحد بالداخل.
ووثقت كاميرات المراقبة في إحدى المنازل التي حاول اللص سرقتها، عملية القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية، بعدما تمكن صاحب المنزل من احتجازه، حتى تأتي الدوريات الأمنية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49711 ] نشر منذ 13 دقيقة
قصو يده
حتى يكون عبرة لغيرة
الجلسة تحت مكيف السجن وشاهي العصرية مع الفصفص في العنبر
ماتأدب
قصو يده الله لايرده