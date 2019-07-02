بالفيديو.. لحظة القبض على لص متلبس بسرقة المنازل في الرياض

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض، القبض على لص يقوم بسرقة المنازل بعد خروج أصحابها إلى الدوامات.

وأوضحت مصادر في تفاصيل الحادثة، أن اللص يقوم باقتحام المنازل في الصباح بعد خروج أصحابها إلى العمل، وفي بعض الأحيان يقوم بطرق جرس الباب حتى يتأكد من عدم وجود أحد بالداخل.

ووثقت كاميرات المراقبة في إحدى المنازل التي حاول اللص سرقتها، عملية القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية، بعدما تمكن صاحب المنزل من احتجازه، حتى تأتي الدوريات الأمنية.