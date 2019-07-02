غاب عنها 6 أشهر فرفعت قضية طلاق للضرر

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة دعوى طلاق للضرر ،غريبة من نوعها إذ أصرت الزوجة على طلبها بسبب غياب زوجها عنها لمدة 6 أشهر ، مؤكدة إصابتها بضرر مادي ومعنوي .

وقالت الزوجة أنها فوجئت بسفر زوجها بعد شهرين من زفافهما للعمل بالخارج ، وتركها وحدها مع والدته وأسرته .

وأضافت : تزوجت وأنا أحلم بتكوين أسرة، وللأسف وقعت في زوج لا يهتم إلا بالمال، يسعى لتنفيذ تعليمات والدته، عاملنى بمنتهى القسوة، فصدمنى منذ اليوم الأول وجعلنى أشعر بالنقص .

وتحدثت عن صدمتها العنيفة بعد أن اخبرتها والدته بزواجه من أخرى ، على أن تظل زوجة له خاصة ً بعد اكتشاف حملها .

وقالت : أستمرت أسرة زوجي فى تهديدى وملاحقتى بدعاوى نشوز وطاعة ليجبرونى للرجوع إلى منزلهم ، بعد أن أتى زوجي بضرة ، لتقرر أخيراَ اللجوء إلى القضاء .