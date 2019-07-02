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مليادير يخطط للتنازل عن ثروته ويقرر توزيع مبلغ خيالي

مليادير يخطط للتنازل عن ثروته ويقرر توزيع مبلغ خيالي
واشنطن(صدى):

كعادته السنوية الرابعة عشر على التوالي ، تبرع الميلياردير الأمريكي ” وارين بافيت ” بمبلغ خيالي يصل إلى 3.6 مليار دولار من أسهم مجموعته كأكبر مبلغ تبرع له ، ضمن خطته للتنازل عن ثروته .

ويشمل المبلغ 16.81 مليون سهم من إمبراطوريته لترتفع إجمالي تبرعاته إلى 34.5 مليار دولار منذ 2006 .

وتم توزيع التبرعات لخمس منظمات و لمؤسسات جيتس وسوزان تومسون بافيت ” مؤسسة تحمل اسم زوجته الراحلة ” ومنظمات أخرى خيرية لأبناءه .

الجدير بالذكر أن إمبراطورية رجل الأعمال البالغ 88 عام ، وصلت قيمتها إلى 522 مليار دولار وتضم شركات كبيرة للتأمين والسكة الحديد فضلاً عن أسهم لشركات أخرى .


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