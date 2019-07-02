مواصفات هاتف سامسونج الجديد ” جالاكسي نوت 10 “

وكالات(صدى):

تستعد شركة ” سامسونج ” للكشف عن هاتفها الجديد ” جالاكسي نوت ١٠ ” ، وذلك في السابع من أغسطس المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعن الهاتف الجديد، لم يظهر في الإعلان منه سوى قلم ذكي وفي أسفله عدسة كاميرا، لكن عدة تقارير تقنية نشرت تخمينات بشأن الجهاز.

أما فيما يتعلق بتصميم الهاتف، فيرجح أن يحافظ الهاتف الجديد على التصميم الذي تميزت به سلسلة هواتف ” نوت ” .

وسيأخذ الجهاز أيضآ بعض خصائص ” جالاكسي إس 10 ” ، مثل وضع عدسة الكاميرا في نقطة وسطى ضمن الجزء العلوي من الجهاز.

كما سيتيح الجهاز نسختين؛ وسيكون هناك هاتف من شاشة 6.3 بوصات إلى جانب هاتف من شاشة 6.8 بوصات ” نوت 10 بلاس ” .

وتشتمل مزاياه أيضآ أن يكون هاتف ” نوت 10 بلاس ” متوافقآ مع شبكة الجيل الخامس، فيما سيحمل القلم المرفق بالجهاز مزايا جديدة بدوره.

أما فيما يتعلق بالثقب الذي يسمح بإدخال بطاقات الذاكرة في العادة إلى هواتف سامسونج، فقد لا يكون في أحد الهاتفين الجديدين.