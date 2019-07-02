” أوبو ” تتيح تحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة لاسلكية

وكالات(صدى):

كشفت شركة أوبو، اليوم الثلاثاء، عن تقنية جديدة تعمل على تحويل الهواتف الذكية الحديثة إلى أجهزة لاسلكي تقليدية، وهي تقنية ” MeshTalk “؛ حيث تضم التقنية اتصالا لامركزي من النهاية إلى النهاية بين الهواتف الذكية في مسافات تصل إلى 3 كيلو مترات.

ومن المتوقع، أن تكون التغطية أكبر من ذلك بكثير في المناطق الحضرية أو مع الحشود الكبيرة، نظرا لاستعمال الأجهزة الجوالة للمستخدمين الآخرين كمحطة ترحيل؛ فيما يتم تطبيق تقنية MeshTalk عن طريق شبكة WLAN لاسلكية موزعة من هاتف جوال.

وأكدت الشركة، أنه لن تكون هناك حاجة للمحطات الأساسية كما هو الحال مع الاتصالات الهاتفية الجوالة، كما أن التقنية ليس لها آثار سلبية على بطارية الهاتف الذكي.