الإمارات والبحرين يُدينان الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أبوظبي(صدى):

استنكرت وزارتي خارجية الإمارات والبحرين ، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فجر اليوم الثلاثاء على مطار ابها، واسفر عن إصابة 9 مدنيين .

وأكدتا على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

وقالت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها، إن هذا الاعتداء الآثم يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ووقوفها التام إلى جانبها.

فيما جددت البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها.