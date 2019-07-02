عظام الأسماك وأحشائها تحوي قيمة غذائية أعلى من لحومها

لندن (صدى):

أظهرت دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ” فاو ” ، أن أجزاء مثل ” عظام الأسماك وأحشائها ” تحتوي على أضعاف ما تحتويه لحومها من العناصر الغذائية.

حيث تبين أن حجم العناصر الغذائية الموجودة في أحشاء الأسماك وعظامها يتراوح بين 100 إلى ألف ضعف، وذلك مقارنة بالقيمة الغذائية الموجودة في لحومها حسب نوع السمك.

وبناء على ذلك، عملت منظمة الـ ” فاو ” على تطوير مشروعات تجريبية في كلٍ البيرو وإفريقيا؛ للاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك وإعداد وجبات مدرسية منها.