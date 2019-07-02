علامات يجب ملاحظتها لإكتشاف موهبة طفلك

أميرة خالد(صدى):

تسعى الأمهات لتنمية مهارات أطفالها ، إلا أن هناك أطفال موهوبون بالفعل وينبغي استغلال قدراتهم الخاصة منذ نعومة أظافرهم .

ويؤكد الخبراء أن هناك سمات يمكن ملاحظتها تؤكد موهبة الطفل وتًصنف على النحو التالي :

-سمات عقلية : كالنضج الفكري ، الميل إلى ألعاب الحل والتركيب وابتكار لعب جديدة ، وحفظ المعلومات ،والإهتمام بالألغاز وتكوين العلاقات مع الأكبر سناً ولو بعامين أو ثلاثة .

– سمات جسدية : كمهارته في لعبة رياضية .

– سمات اجتماعية : إذ يتميز بسرعة تكوين الصداقات ، والتعامل بشكل قيادي ، ويكون أكثر إنسجاماً مع الآخرين .

– الموهبة اللغوية : حيث يكون متميز في إستخدام الكلمات المناسبة ، والمضادات ، والمردفات .

– الموهبة في التخيل وطرح الأفطار والإبتكار وفن الرسم .