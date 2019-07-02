علامات يجب ملاحظتها لإكتشاف موهبة طفلك
تسعى الأمهات لتنمية مهارات أطفالها ، إلا أن هناك أطفال موهوبون بالفعل وينبغي استغلال قدراتهم الخاصة منذ نعومة أظافرهم .
ويؤكد الخبراء أن هناك سمات يمكن ملاحظتها تؤكد موهبة الطفل وتًصنف على النحو التالي :
-سمات عقلية : كالنضج الفكري ، الميل إلى ألعاب الحل والتركيب وابتكار لعب جديدة ، وحفظ المعلومات ،والإهتمام بالألغاز وتكوين العلاقات مع الأكبر سناً ولو بعامين أو ثلاثة .
– سمات جسدية : كمهارته في لعبة رياضية .
– سمات اجتماعية : إذ يتميز بسرعة تكوين الصداقات ، والتعامل بشكل قيادي ، ويكون أكثر إنسجاماً مع الآخرين .
– الموهبة اللغوية : حيث يكون متميز في إستخدام الكلمات المناسبة ، والمضادات ، والمردفات .
– الموهبة في التخيل وطرح الأفطار والإبتكار وفن الرسم .
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