إجراءات تخفف من شدة الصداع النصفي

أميرة خالد(صدى):

يتسبب الصداع النصفي في الشعور بالألم والدوخة والرغبة في التقيؤ وقد يسبب إزعاجًا للعين، بينما يمكن اتخاذ إجراءات في هذه المرحلة تخفّف من شدة الصداع، وتختصر من زمنه.

ومن بين هذه الطرق: اشرب المزيد من الماء لترطيب الجسم، فالجفاف أحد مسببات الصداع؛ فضلًا عن الاستيقاظ في موعد ثابت كل يوم، ولا تستلم للنوم لوقت متأخر من النهار حتى في أيام الإجازات.

واحرص على تناول إفطارك مبكراً كل يوم؛ بينما إذا شعرت ببوادر نوبة الصداع ابتعد عن شاشة الكمبيوتر، فهناك أدلة على أن كثرة التحديق في الشاشات من مسببات الصداع، ولا تفرط في تناول القهوة، فالكافيين الزائد من مسببات الصداع النصفي.