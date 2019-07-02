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مع ارتفاع الحرارة.. تعرف على أهم قطعة تبريد بالسيارة ودورها في سلامة المحرك

مع ارتفاع الحرارة.. تعرف على أهم قطعة تبريد بالسيارة ودورها في سلامة المحرك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع حرارة الصيف تزداد الحاجة إلى تبريد محرك السيارة وهو ما يجعل لـ ” الإنتركولر ” المسؤول عن تبريد الهواء قبل دخوله لـ “التوربو” دور هام لزيادة قدرة المحرك .

ويؤكد خبراء السيارات على العلاقة الهامة بين عمل الإنتركولر والتوربو إذ يعملان على زيادة كمية الهواء الداخلة للمحرك مع الحفاظ على نسبة الكثافة المعتدلة وانخفاض درجة الحرارة .

وتعود فكرة “الإنتركولر ” إلى مطلع القرن الماضي عام “1900” مع استخدامه في محركات الطائرات ، وتطورت مع الوقت لتدخل في محركات السيارات العادية الديزل والبنزين وسيارات السباق .

وعلى الرغم من أن بعض السيارات لا تتميز بوجود الإنتركولر ، إلا أن الخبراء يؤكدون أن السيارات ذات الإنتركولر الأفضل دائماً من غيرها .


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