إعلان موعد استقبال مطار المؤسس لأولى رحلات الحج

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي، يستعد لاستقبال أول رحلات موسم الحج لعام 1440هـ يوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري، والقادمة من دكا على رحلة رقم «301».

وفي هذا السياق، أوضح عصام فؤاد، مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن وصول ضيوف الرحمن سيستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم، وفقآ لما جاء ” بعكاظ ” .

كما أشار ” فؤاد ” إلى أن توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة الطيران المدني، تقتضي بتقديم كل مافيه راحة الحجاج.

حيث اتخذت كافة القطاعات الحكومية والأهلية تهيئة كل مافيه خدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية كانت قد قدمت خدماتها للمسافرين والمعتمرين، حيث وفرت لهم إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.