أمانة الرياض تطلق تطبيقا موحدا لخدماتها البلدية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض الإصدار الأول من تطبيقها الموحد، والذي يجمع عددًا من الخدمات البلدية في تطبيق واحد، حيث يتيح للمستفيدين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص الاستفادة من الخدمات البلدية الإلكترونية.

ويشمل التطبيق الموحد العديد من الخدمات البلدية، من أبرزها خدمات رخص المحلات، ورخص البناء، والقرارات المساحية، وخدمة منحتي، والتواصل مع المسؤولين، إلى جانب استعراض بيانات البلديات والإدارات، واستعراض الحدائق والمتنزهات، والخدمات الاستعلامية عن الطلبات والمعاملات.

ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

ويأتي إطلاق أمانة الرياض للتطبيق الموحدة في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بيسر وسهولة وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.