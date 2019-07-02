بالفيديو.. قصة مؤثرة لمعلم بعرعر شجع طالب للعلم فأصبح طبيبًا عالميًا
كشفت تفاصيل قصة مؤثرة، عن إصرار معلم في إحدى مدارس عرعر على إكمال طالب لدراسته رغم الصعوبات فيصبح طبيبًا استشاريًا في فرنسا.
وبدأت القصة، حينما نجح الطالب في الصف السادس، وحين انتقاله للمرحلة التالية لم يحضر الأسابيع الأولى ليبدأ المعلم يفتقده ويسأل عنه فيقال له أن أبيه هو من منعه من الحضور إلى المدرسة.
وأصر المعلم على مقابلة ولي أمر الطالب وتحدث معه عن أسباب منع ابنه من استكمال تعليمه؛ ليقول له أنه يساعده في العمل وجلب الرزق لضيق الحال؛ ليتكفل المعلم به حتى يستكمل دراسته ويصبح طبيبًا كبيرًا، في قصة أظهرت أهمية دور المعلم وتقديره.
حمد الله[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا وهذي قليله في حق ناصر مفروض يكرم على مستوى وزارة التعليم بل تبحث عنه الوزاره وتكرمه قل ما تقدمه له هذا النموذج يحتذا به
مغرد[ عدد التعليقات: 903 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا بعكس المدرس الى كرهني بالمدرسه حسبنا الله عليه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجه المعلم ناصر ، و وفق الله الطبيب لما فيه الخير .. آمين ,,