بالفيديو.. قصة مؤثرة لمعلم بعرعر شجع طالب للعلم فأصبح طبيبًا عالميًا

نايف السالم(صدى):

كشفت تفاصيل قصة مؤثرة، عن إصرار معلم في إحدى مدارس عرعر على إكمال طالب لدراسته رغم الصعوبات فيصبح طبيبًا استشاريًا في فرنسا.

وبدأت القصة، حينما نجح الطالب في الصف السادس، وحين انتقاله للمرحلة التالية لم يحضر الأسابيع الأولى ليبدأ المعلم يفتقده ويسأل عنه فيقال له أن أبيه هو من منعه من الحضور إلى المدرسة.

وأصر المعلم على مقابلة ولي أمر الطالب وتحدث معه عن أسباب منع ابنه من استكمال تعليمه؛ ليقول له أنه يساعده في العمل وجلب الرزق لضيق الحال؛ ليتكفل المعلم به حتى يستكمل دراسته ويصبح طبيبًا كبيرًا، في قصة أظهرت أهمية دور المعلم وتقديره.