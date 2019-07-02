تعرف على ملاعب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2020
كشفت الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن الملاعب التي ستقام بها مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020 في يونيو المقبل .
وقال الإتحاد في فيديو قصير له أن هذه الملاعب هي ” كيمبس، بيسنتيناريو في سان خوان ، وسيليندرو ، وبومبونبيرا ، والأونيكو في سانتياغو ديل إستيروا ، ومالفيناس أرخنتيناس
وتعتبر الملاعب الستة من أوسع ملاعب الأرجنتين ، إذ يسع ملعب سيليندرو 55 ألف متفرج ، وملعب مالفيناس 40 ألف متفرج ، كما يسع ملعب بومبونيرا 49 ألف متفرج .
الجدير بالذكر أن البطولة ستقام في الرجنتين وكولومبيا ، وستكون المباراه الإفتتاحية في 12 يونيو المقبل بالأرجنتين ، أما النهائي فسيكون في كولومبيا بينما لم يُحدد موعده بعد .
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