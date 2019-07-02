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تعرف على ملاعب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2020

تعرف على ملاعب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2020
نواف السالم(صدى):

كشفت الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن الملاعب التي ستقام بها مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020 في يونيو المقبل .

وقال الإتحاد في فيديو قصير له أن هذه الملاعب هي ” كيمبس، بيسنتيناريو في سان خوان ، وسيليندرو ، وبومبونبيرا ، والأونيكو في سانتياغو ديل إستيروا ، ومالفيناس أرخنتيناس

وتعتبر الملاعب الستة من أوسع ملاعب الأرجنتين ، إذ يسع ملعب سيليندرو 55 ألف متفرج ، وملعب مالفيناس 40 ألف متفرج ، كما يسع ملعب بومبونيرا 49 ألف متفرج .

الجدير بالذكر أن البطولة ستقام في الرجنتين وكولومبيا ، وستكون المباراه الإفتتاحية في 12 يونيو المقبل بالأرجنتين ، أما النهائي فسيكون في كولومبيا بينما لم يُحدد موعده بعد .


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