توفير السكن والمواصلات للمرشحين على الوظائف التعليمية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم توفير السكن والمواصلات ومواقع الفحص الطبي الملائمة للمعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخراً .

وتأتي هذه الخطوة تيسييراً عليهم وتقديراً لرسالة المعلم في بناء الشخصية السعودية ، وتحفيزاً لآداء مهامهم في المرحلة المقبلة .

كما بادرت بعض الإدارات التعليمية بتبني المشروع الوزاري لتوفير السكن والمواصلات كمبادرة وطنية ، من جهود ذاتية أو شراكة ، بعد إستيفاء البيانات اللازمة والتأكد من مناسبة السكن .

ولاقت مبادرات الإدارات التعليمية مع المزايا التي قدمتها الوزارة الإستحسان والتحفيز من قبل المعلمين المرشحين من مختلف المناطق ، مؤكدين على أهمية العمل التعاوني بين إدارات التعليم والمدارس .