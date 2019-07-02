أمير الرياض بالنيابة يستقبل مسؤولي شركة الرياض القابضة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي أمين المنطقة رئيس مجلس المديرين لشركة الرياض القابضة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وأعضاء مجلس المديرين والرئيس التنفيذي للشركة سعود بن عبدالله الدغيثر .

واطلع سموه على مشروعات شركة الرياض القابضة ومنها مركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعملة الذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها (357.000 م2) وبتكلفة إنشائية بلغت (160 مليون ريال) .

كما اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن على مشروع الرياض وهو مشروع تجاري يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد وعلى مساحة اجمالية قدرها (17.000 م2) وتكلفة انشائية بلغت (28 مليون ريال) .

واستعرض الدغيثر مشروعات الشركة ونشاطاتها وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية وخطتها المستقبلية وإضافاتها النوعية للعاصمة خدمياً وتنموياً .

من جانبه ثمن سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة بما اطلع عليه من مشاريع خدمية وتنموية, معرباً عن ثقته في أن تكون المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها إضافة نوعية تبرز المزيد من جماليات العاصمة وتعود بالخير على ساكنيها, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .