  • الثلاثاء 2

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. طريقة سهلة لإزالة المانيكير والحصول على أظافر ناعمة

طريقة سهلة لإزالة المانيكير والحصول على أظافر ناعمة

طريقة سهلة لإزالة المانيكير والحصول على أظافر ناعمة
واشنطن(صدى):

بالرغم من مزايا ” مانيكير الجل ” لجمال الأظافر ولمعانها إلا أن إزالته تبدو عملية صعبة وقد تضر بأظافرك إذا لم تتم بالشكل الصحيح .

ووفقاً لصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية ، فإنه يجب اتباع عدة خطوات على النحو التالي :

1-حماية البشرة : فمن المعروف أن الأسيتون هو المادة المزيلة ، لكن ينبغي حماية المنطقة المحيطة حول الأظافر بكريم او زيت لمنع تضررها منه .

2-قومي بنقع كرات من القطن في الأسيتون .

3-ضعي الكرات على أظافرك ولفي عليها ورق ألومنيوم بمقاس تقريبي للأظافر واتركيها 15 دقيقة .

4-تحققي من مفعول الأسيتون ، فإذا كان المانيكير رخواً ، اتركيه حتى يكتمل المفعول .

5-إرفعي رقائق الألومنيوم بمرونة مع كرات القطن .

6-اغسلي أظافرك وجففيها ، ثم انقعيها في زيت مرطب أو غطيها بكريم مناسب .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *