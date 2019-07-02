طريقة سهلة لإزالة المانيكير والحصول على أظافر ناعمة
بالرغم من مزايا ” مانيكير الجل ” لجمال الأظافر ولمعانها إلا أن إزالته تبدو عملية صعبة وقد تضر بأظافرك إذا لم تتم بالشكل الصحيح .
ووفقاً لصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية ، فإنه يجب اتباع عدة خطوات على النحو التالي :
1-حماية البشرة : فمن المعروف أن الأسيتون هو المادة المزيلة ، لكن ينبغي حماية المنطقة المحيطة حول الأظافر بكريم او زيت لمنع تضررها منه .
2-قومي بنقع كرات من القطن في الأسيتون .
3-ضعي الكرات على أظافرك ولفي عليها ورق ألومنيوم بمقاس تقريبي للأظافر واتركيها 15 دقيقة .
4-تحققي من مفعول الأسيتون ، فإذا كان المانيكير رخواً ، اتركيه حتى يكتمل المفعول .
5-إرفعي رقائق الألومنيوم بمرونة مع كرات القطن .
6-اغسلي أظافرك وجففيها ، ثم انقعيها في زيت مرطب أو غطيها بكريم مناسب .
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