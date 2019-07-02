طريقة سهلة لإزالة المانيكير والحصول على أظافر ناعمة

واشنطن(صدى):

بالرغم من مزايا ” مانيكير الجل ” لجمال الأظافر ولمعانها إلا أن إزالته تبدو عملية صعبة وقد تضر بأظافرك إذا لم تتم بالشكل الصحيح .

ووفقاً لصحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية ، فإنه يجب اتباع عدة خطوات على النحو التالي :

1-حماية البشرة : فمن المعروف أن الأسيتون هو المادة المزيلة ، لكن ينبغي حماية المنطقة المحيطة حول الأظافر بكريم او زيت لمنع تضررها منه .

2-قومي بنقع كرات من القطن في الأسيتون .

3-ضعي الكرات على أظافرك ولفي عليها ورق ألومنيوم بمقاس تقريبي للأظافر واتركيها 15 دقيقة .

4-تحققي من مفعول الأسيتون ، فإذا كان المانيكير رخواً ، اتركيه حتى يكتمل المفعول .

5-إرفعي رقائق الألومنيوم بمرونة مع كرات القطن .

6-اغسلي أظافرك وجففيها ، ثم انقعيها في زيت مرطب أو غطيها بكريم مناسب .