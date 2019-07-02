والد نيمار يكشف حقيقة مقابلته لمسؤولي برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف والد النجم البرازيلي حقيقة لقائه مع أندري كوري مسؤول الفريق الكتالوني للتفاوض بشأن عودة ابنه لبرشلونة هذا الصيف؛ حيث نفى هذا الأمر مؤكدًا أنه لم يغادر البرازيل.

وأكد والد نيمار: ” في الوقت الحالي هذا لم يحدث، أنا في البرازيل وأمثل ابني هنا وليس في أوروبا في باريس أو برشلونة ” ؛ فيما نفى اندري كوري مسؤول برشلونة لقاءه مع والد نيمار.

وعلى جانب آخر، سيحضر نيمار في الملعب لمساندة زملائه في منتخب البرازيل خلال نصف نهائي كوبا أمريكا الذي يجمعهم بالأرجنتين والذي يقوده صديقه وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، وذلك بعد غيابه للإصابة.