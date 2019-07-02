الذهب يرتفع بفضل مخاوف النمو العالمية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إثر هبوط حاد في الجلسة السابقة، فيما يخشى مستثمرون من حدوث تباطؤ اقتصادي وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1391.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 1394.4 دولار للأوقية.