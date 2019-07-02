دراسة: نتائج خطيرة لنقص فيتامين ” د ” لحديثي الولادة والأطفال

واشنطن(صدى):

كشف دراسة علمية حديثة عن مخاطر كبيرة لنقص فيتامين ” د ” لدى المواليد والأطفال ينجم عنها ارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة والمراهقة .

وأكدت الدراسة التي تمت على 775 طفل ، أن الأطفال الذين لديهم نقص مستمر في فيتامين ” د ” أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الإنقباضي بنسبة 60% بين 3 إلى 18 عام .

واعتبرت الدراسة أن نقص هذا الفيتامين عندما يكون أقل من 11 نانوجرام /ملليمتر ،في دم الحبل السري لدى المواليد ، وأقل من 25 نانوجرام /ملليمتر في دم الأطفال .

ونصحت الدراسة بضرورة تعويض الأطفال عن الفيتامين بمكملات غذائية ، والتغذية السليمة ، فضلاً عن التعرض لآشعة الشمس خاصة ً في مرحلة الطفولة المبكرة .