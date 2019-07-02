أنور قرقاش: على الحوار في السودان أن يستمر بعيدا عن الاحتداد

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أنه يجب استمرار المعارضة والجيش السودانيين في الحوار بعيدا عن الاحتداد.

وأوضح ” قرقاش ” : ” المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها ” .

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان كانت قد شكلت لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء؛ بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق.