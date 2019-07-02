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” كازابلانكا ” يصل لأعلى إيرادات بالسينما المصرية

” كازابلانكا ” يصل لأعلى إيرادات بالسينما المصرية
القاهرة(صدى):

يستمر فيلم ” كازابلانكا ” للفنان المصري أمير كرارة، في الوصول لأعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

حيث اقترب ” كازابلانكا ” من تخطى فيلم ” البدلة ” للنجم تامر حسنى، والذى يتصدر قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات بـ 67 مليونا و 280 ألف جنيه.

أما عن إيرادات ” كازابلانكا ” ، فحتى الآن تخطى أكثر من 63 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض فقط، ويفصله 4 ملايين فقط ليكون أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادت فى السينما المصرية.

ووفقآ لمعدل الإيرادات اليومية التى يحققها ” كازابلانكا ” سيصل إلى 70 مليون جنيه الأسبوع المقبل؛ ليحقق رقماً قياسياً جديداً كأول فيلم يصل إلى 70 مليون فى شباك التذاكر.

وفيلم ” كازابلانكا ” من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.


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