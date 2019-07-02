الأحوال المدنية بعسير تقيم معرضا تعريفيا بخدماتها المقدمة للنساء

محمد السعران(صدى):

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة عسير معرضاً تعريفياً بالأحوال المدنية وخدماتها للنساء المستفيدات والزائرات وإطلاعهن على الخدمات النسائية اليت تقدمها الأحوال المدنية, وذلك في مجمع الراشد مول بأبها.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزائرات بالخدمات اللتي تقدمها الأحوال المدنية من خلال شاشات العرض، وتوزيع المنشورات التعريفية بالخدمات المقدمة لهن,والكادر النسائي المتواجد بالمعرض مدته 5 أيام، إضافة إلى تقديم خدمة السجل المدني للنساء كإصدار الهوية الوطنية وتجديدها خلال فترة إقامة المعرض.