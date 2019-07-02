” هدف ” يوضح طريقة تسجيل ببرنامج دعم نقل المرأة العاملة
أوضح صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، طريقة التسجيل ببرنامج دعم نقل المرأة العاملة.
ونشر ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، انفوجرافيك يتضمن طريقة التسجيل ببرنامج ” وصول ” الذي يدعم المرأة العاملة، وجاءت الخطوات كالتالي:
١- الدخول إلى موقع وصول الإلكتروني والضغط على انضمي الآن وسيتم الانتقال إلى بوابة هنا .
2- إنشاء حساب أو الدخول في حال وجود حساب إلى البوابة الضغط على ” نقل المرأة العاملة لوصول ” .
٣- تعبئة جميع البيانات وسيتم التحقق من الهوية تفيد بقبولك في البرنامج.
٤- سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني خلال يومين عمل للتفعيل.
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